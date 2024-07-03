Aydın Söke'de Arıcılık Kursu Uygulama Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Söke'de Arıcılık Kursu Uygulama Eğitimleri Devam Ediyor

Aydın Söke\'de Arıcılık Kursu Uygulama Eğitimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Arıcılık Kursu' uygulama eğitimleri sürüyor. Kurs, arıcılığa ilgi duyan ve bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara arıcılığın teorik bilgilerini ve pratik uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitimler arı kovanları, bal üretimi, arı sağlığı ve bakımı gibi konuları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Söke Halk Eğitim Merkezi yetkilileri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kursa gösterilen ilgiden memnun olduklarını ve arıcılığın bölge ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağını belirtmiştir. Kursiyerler ise öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.

03.07.2024 10:05
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Arıcılık Kursu' uygulama eğitimleri sürüyor.

Söke ilçesinde düzenlenen arıcılık kursunda, arıcılığa ilgi duyan ve bu alanda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Arıcılığı teşvik ederek bölgedeki arı yetiştiriciliğinin ve bal üretiminin kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen kursta katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da arıcılığın inceliklerini öğreniyor. Eğitimler sırasında arı kovanları, bal üretimi, arı sağlığı ve bakımı gibi konular detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Söke Halk Eğitim Merkezi yetkilileri kursa gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise arıcılığın ekonomik değerine dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin bölge ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı. Arıcılık Kursu'na katılan kursiyerler de, öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Söke'de Arıcılık Kursu Uygulama Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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