Aydın Tarım 2024 Toplantısı

Yerel

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş başkanlık ederken, il müdür yardımcıları, 9 şube müdürü ve 17 ilçe müdürü de katılım gösterdi. Toplantıda, 2024 yılı için belirlenen hedefler ve stratejiler ele alınarak, Aydın ilindeki tarım ve ormancılık faaliyetlerinin verimliliği artırılacak şekilde nasıl yönlendirileceği üzerinde duruldu. İl ve ilçe müdürlüklerinin çalışmalarına dair yapılan sunumlarla, bölgesel ihtiyaçlar ve projeler görüşüldü. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın'ın tarım açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, hem üretimi hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarını artırmak için tüm birimlerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - AYDIN