Aydın Valisi Canbolat'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Aydın Valisi Canbolat'tan Yeni Yıl Mesajı

Aydın Valisi Canbolat\'tan Yeni Yıl Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2025 yılının umut ve beklentilerle dolu olduğunu vurgulayarak, birlik ve kardeşlik içinde daha güzel günlere ulaşmanın dileğini iletti. Vali Canbolat, Türk milletinin gücünü ve dayanışmasını hatırlatarak, yeni yılın ülkeye huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni etti.

31.12.2024 12:43
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Aydın Valisi Yakup Canbolat yeni yıl mesajı yayımlayarak vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat yeni yıl için yayımladığı mesajında, "Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz ki, her yeni yıl umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli görevler düşmektedir. Yeni umutlarla karşıladığımız 2025 yılının; ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Türk Milleti, birlik ve dayanışma içinde bütün güçlükleri aşmış, çağdaşlaşma yolunda yılmadan çaba göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünkü düzeyine ulaştırmıştır. Amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe ülkemizi ve Aydın'ımızı hak ettiği noktaya taşımaktır. Yine içtenlikle inanıyorum ki, tarihin içinden süzülüp gelen, paylaşılmış acılar ve sevinçlerle harmanlanmış ve sayılamayacak kadar ortak paydayla perçinlenmiş kardeşliğimizi bozmaya hiçbir güç yetmeyecek ve ülkemiz dünya sahnesinde kendisine yakışan en ideal yeri alacaktır. Çünkü biz büyük ve erdemli bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum Saygıdeğer Aydınlı hemşehrilerimin, Şehit yakınları ve Gazilerimizin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Aydınlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Canbolat'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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