Aydınlı kadın muhtarlar, Ankara yolcusu - Son Dakika

Aydın'da görev yapan 12 kadın muhtar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek olan program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konuğu olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile külliyede gerçekleştirilecek programda ülke genelindeki kadın muhtarlar ile bir araya gelecek. 81 ilden kadın muhtarların davet edildiği programa ise Aydın'dan seçile 12 kadın muhtar katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan toplantı için yola çıkan kadın muhtarlar, yolculuk öncesi Aydın Valiliği'ne gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya Efeler'den Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Mesudiye Mahalle Muhtarı Funda Şenemre, Girne Mahalle Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, Çine'den Hamitabat Mahalle Muhtarı Nilgün Bulut Akgümüş ve Kırkışık Mahalle Muhtarı Elif Doğru, Kuşadası'ndan Karaova Mahalle Muhtarı Firdevs Bakkal ve Bayraklıdede Mahalle Muhtarı Çiğdem Tektaş, Nazilli'den Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, Didim'den Batıköy Mahalle Muhtarı Fadime Kılıç, Germencik'ten Dağkaraağaç Mahalle Muhtarı Kıymet Akkuş ve Koçarlı'dan Gündoğan Mahalle Muhtarı Hanife Kırkuşu katılacak.

"Aydın'ın en güzel şekilde temsil edeceğiz"

Yolculuk öncesi kısa bir konuşma yapan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Aydın İl Temsilcisi olan Yıldız Karadaş Taşçıoğlu; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanımız ve değerli eşinin düzenleyeceği programa katılacağız. Bizi böyle önemli günde misafir eden Cumhurbaşkanımız ve değerli eşine teşekkür ediyoruz. Aydın'ı en güzel şekilde Ankara'da temsil edeceğiz. Bizler şiddetin son bulduğu bir toplumda yaşamak istiyoruz. Bu kapsamda tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - AYDIN