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Aydınlı şehidin son görüntüleri duygulandırdı

AYDIN - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Aydınlı Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in, bir düğünde oynadığı zeybek görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında Bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Aydınlı şehit Binbaşı Yetişen'in bir düğünde oynadığı Zeybek görüntüleri ise izleyenleri duygulandırdı.

Şehidin naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.