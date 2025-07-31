Aydıntepe'de Tarım Sayımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydıntepe'de Tarım Sayımı Devam Ediyor

Aydıntepe\'de Tarım Sayımı Devam Ediyor
31.07.2025 08:36
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2025 Yılı Genel Tarım Sayımı, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde aralıksız sürdürülüyor.

Türkiye genelinde sürdürülen 2025 Yılı 'Genel Tarım Sayımı' çalışmaları kapsamında, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde yürütülen 2025 Yılı Genel Tarım Sayımı çalışmaları, ülke genelinde olduğu gibi Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde de yoğun şekilde sürdürülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında kurulan TÜİK sayım bürosuna gelen vatandaşlar, uzman ekipler tarafından bilgilendiriliyor ve sayım için gerekli veriler toplanıyor.

Tarım sektörüne dair doğru, güncel ve güvenilir verilerin elde edilmesini amaçlayan sayım çalışmaları ile üretim planlamasından desteklemelere, afet yönetiminden kırsal kalkınma projelerine kadar birçok alanda sağlıklı politika geliştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Bitkisel ve hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmeleri kapsayan sayımda, üreticilerin verdiği doğru bilgiler hem yerel hem de ulusal düzeyde tarım politikalarının şekillenmesinde büyük rol oynuyor.

TÜİK tarafından SMS ya da telefon yoluyla bilgilendirilen vatandaşların, sürece destek olmak üzere Aydıntepe İlçe Tarım Müdürlüğünde kurulan sayım bürosuna gelmeleri önem taşıyor. Sayım çalışmalarına destek vermek amacıyla Aydıntepe İlçe Tarım Müdürlüğüne gelen vatandaşlara ise İlçe Tarım Müdürü İbrahim Köksal tarafından teşekkür edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydıntepe'de Tarım Sayımı Devam Ediyor - Son Dakika

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