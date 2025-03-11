AYESOB ve Üniversite'den İş Güvenliği Eğitimi Protokolü - Son Dakika
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AYESOB ve Üniversite'den İş Güvenliği Eğitimi Protokolü

AYESOB ve Üniversite\'den İş Güvenliği Eğitimi Protokolü

AYESOB, Adnan Menderes Üniversitesi ile iş sağlığı eğitimi için protokol imzaladı. Başvurular 14 Mart'a kadar.

11.03.2025 15:38
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) ile üniversite arasında gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği eğitim protokolünün önemli olduğunu ifade eden Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü; "Bu protokol üniversite-şehir işbirliğini güçlendirecek" dedi.

Aydın'da 82 oda ve yaklaşık 50 bin esnafın bağlı olduğu Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB), Adnan Menderes Üniversitesi ile işbirliği yaparak iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir adım attı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu doğrultuda harekete geçen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, üniversite ile bir protokol imzalayarak işverenler ve işveren vekilleri için eğitim programı başlatılmasını sağladı.

Protokol imza töreninde konuşan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü; "Rektörümüzün vizyonu ve akademik birikimi, üniversite-şehir iş birliğini güçlendiriyor. Üniversitenin esnafımıza ve iş dünyasına yönelik açtığı bu tür eğitim programları, kentimizin ekonomik ve sosyal gelişimi için son derece kıymetli" diyerek protokolün Aydın esnafına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başvurular 14 Mart'a kadar

İmzalanan protokol kapsamında, işverenler ve işveren vekillerine yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi" 15-16 Mart 2025 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilecek eğitim, hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında Uzaktan Eğitim Portalı üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 16 saat sürecek olan eğitim için ücret 250 TL olarak belirlenirken, başvurular 14 Mart 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Eğitime dair detaylı bilgilere internet adresinden veya kurumsal telefon numaralarından ulaşılabilecek.

Eğitim programına 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işverenler ve işveren vekilleri katılabilecek. Bunun yanı sıra çalışma hayatına henüz başlamamış ancak bu kriterlere uygun işyerlerinde çalışmayı planlayan adaylar da eğitimden faydalanabilecek. Ayrıca, ilerleyen dönemde kendi işyerlerini açmayı düşünen girişimciler de eğitim programına başvuruda bulunabilecek.

Sınav şartı kaldırıldı

Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi" verilecek. 05 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte eğitim sonunda sınav yapılması şartı kaldırıldı. Böylece katılımcılar, yalnızca eğitimi tamamlayarak belge almaya hak kazanabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AYESOB ve Üniversite'den İş Güvenliği Eğitimi Protokolü - Son Dakika

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