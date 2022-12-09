Onlarca iş arkadaşını dolandırdı! Yarım milyondan fazla vurgun yapıp kayıplara karıştı

Bolu'nun Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya fabrikasında akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. İddiaya göre; E.T. isimli işçi, aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 kişiye, piyasa değeri 16 bin lira olan cep telefonunu maddi zorluklar yaşadığı için daha ucuza satmak istediğini söyledi. Daha önceden alınan bir cep telefonu faturasını işçilere gösteren E.T.'ye inanan fabrika çalışanları, parayı E.T.'nin verdiği banka hesabına gönderdi.

60 KİŞİDEN TOPLAM 580 BİN LİRA ALDI

E.T.'nin hesabına para gönderen işçiler, aradan geçen bir haftanın ardından cep telefonları gelmeyince şahsa ulaşmaya çalıştı. E.T.'nin telefonuna ulaşamayan işçiler, fabrikada çalıştığı bölüme gittiklerinde ise işten ayrıldığını öğrendiler. Yaklaşık 580 bin lira dolandırılan 60 işçi, emniyet müdürlüğüne giderek E.T.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.