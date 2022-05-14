Aynı isimli doktor atandı, hastaların kafası karıştı - Son Dakika
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Aynı isimli doktor atandı, hastaların kafası karıştı

14.05.2022 00:57
Aynı isimli doktor atandı, hastaların kafası karıştı

Van'da görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, isminin bölgede sıkça yanlış yazılması ve telaffuz edilmesinden dolayı yıllardır sıkıntı yaşadığını dile getirirken, şimdilerde ise Gürkan isimli başka bir doktorun hastaneye atanmasıyla hastalarının kafasının karıştığını söyledi.

Van'da görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, isminin bölgede sıkça yanlış yazılması ve telaffuz edilmesinden dolayı yıllardır sıkıntı yaşadığını dile getirirken, şimdilerde ise Gürkan isimli başka bir doktorun hastaneye atanmasıyla hastalarının kafasının karıştığını söyledi.

Van'ın başarılı doktorlarından Gürkan İmre, isminin vatandaşlar ve hastaları tarafından 'Görkan' şeklinde yazılıp telaffuz edilmesinden dert yandı. İsminin yanlış yazılmasından dolayı kargolarının başkasına gitmesi ve hastalarının kendisini bulamaması gibi sıkıntılar yaşan Dr. İmre, isminin gülümseten hikayesini anlattı. Sıkça yaşadığı olay karşısında karşılaştığı yazım yanlışlarını kaydeden Dr. İmre, şiveden kaynaklı kimisinin kendisini 'Görkan' kimisinin de 'Türkan' olarak yazdığı görselleri hatıra olarak sakladı. Yaşadığı bu sıkıntılar devam ederken hastaneye atanan Gürkan isimli başka doktor atandı. Hastalarının kafası karıştığını ifade eden Dr. İmre, "Onun hastaları bana, benim hastalarım ona gidiyor" diyerek serzenişte bulundu.

"İlkokulda kendim de ismimi yanlış yazdım"

İHA muhabirine konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, doğarken dedesinin kendisine 'Lokman' ismini verdiğini anımsattı. Ancak 80 darbesinin olduğu sıkıyönetim döneminde nüfus memurunun önerisiyle kimliğine 'Gürkan' isminin yazıldığını ifade eden Dr. İmre, "Nüfus memuru babama Lokman isminin eski olduğunu söylemiş. İsmimi de bu memur değiştirmiş. Ancak küçükken bana 'Lokman' diye seslenmeye devam edildi ve ben de ismimin Gürkan olduğunu bilmiyordum. İlkokulda da ismimin 'Gürkan' olduğunu öğrendim. Ancak bizim yörede 'ü' harfini 'ö' şeklinde okuyorlar. Ben de ilkokulda 'Görkan' olarak yazıyordum. Hatta sınavda öğretmen ismimi yanlış yazdığım için puanımı kırmıştı" dedi.

"İsmimden dolayı yıllardır muzdaripim"

Hastalarının ve akrabalarının ismini doğru telaffuz etmekte zorlandıklarını dile getiren İmre, "Bu süreçte kimisi Gürkan yerine, 'Türkan' yazıyor. Gökhan, Görkem diyor ancak Gürkan diyen çok az var. Tam toplum ve hastalarım ismimi öğrendi derken, hastanemize Gürkan isimli başka bir kardiyolog başladı. Şimdilerde de iki Gürkan olarak hastalar açısından sıkıntı yaşıyoruz. Onun hastaları bana, benim hastalarım ona gidiyor. İsmimden dolayı yıllardır muzdaripim" diye konuştu. - VAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aynı isimli doktor atandı, hastaların kafası karıştı - Son Dakika


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