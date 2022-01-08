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AYTO'da Akaryakıt Sektör Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

AYTO'da Akaryakıt Sektör Toplantısı gerçekleştirildi

08.01.2022 13:21
AYTO'da Akaryakıt Sektör Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Ticaret Odası (AYTO), koordinesinde düzenlenen toplantıda akaryakıt sektörünün sorunları ve talepleri ele alındı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO), koordinesinde düzenlenen toplantıda akaryakıt sektörünün sorunları ve talepleri ele alındı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken başkanlığında, Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda Akaryakıt Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda enflasyon ve kur artışının etkisi ile her sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de maliyetlerin arttığına değinildi.

Başkan Ülken konuşmasında, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ve pandemi başladığından bu güne birçok sektörün sorun, talep ve önerilerini istişare ettik. Akaryakıt Sektöründen kayıtlı Üyelerimizle TL bazında aldıkları pay,zamlar öncesi ile aynı kalıp maliyetlerinin %100 ün üzerinde artması sorunu ve bir çok problemlerini tespit ettik.Çözüm ile ilgili taleplerimizi dile getirip takip edecek, başta üst Kuruluşumuz TOBB ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere ilgili mercilere ileteceğiz " dedi. - AYDIN

AYTO'da Akaryakıt Sektör Toplantısı gerçekleştirildi
AYTO'da Akaryakıt Sektör Toplantısı gerçekleştirildi

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Akaryakıt, Enflasyon, Ticaret, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AYTO'da Akaryakıt Sektör Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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