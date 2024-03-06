Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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Ayvalık Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin seçim çalışmaları kapsamında halkla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Mesut Ergin, Ayvalık Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde müzikler sanatseverlerle buluştu. Başkan Ergin, bu güzel gecenin kalplerine dokunduğunu söyleyerek, emeği geçen ve salonu dolduran yüzlerce sanatsevere teşekkürlerini iletti.

"ESNAFLARIMIZIN DESTEĞİNİ DUYMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"

Ardından Ayvalık Atatürk Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Başkan Ergin, "Alın teri, el emeği ve bilek gücüyle çalışan esnaflarımızın desteğini duymak bizim için büyük mutluluk. Beş yıllık görev sürecinizde olduğu gibi yeni dönemde de esnafımızın yanında olmaya eksiklerini ve isteklerini bir bir tamamlamaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra Özgün Zeytincilik'te emekçilerlerle bir araya gelen Başkan Ergin, tüm Özgün Zeytincilik ailesine misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için teşekkür etti.