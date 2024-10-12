Ayvalık'ta Yağmur Duası - Son Dakika
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Ayvalık'ta Yağmur Duası

Ayvalık\'ta Yağmur Duası

Ayvalık'ta çiftçiler, en kurak sezon için yağmur duası yaptı ve bereketli yağmur diledi.

12.10.2024 13:59
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da kalabalık çiftçi ve vatandaşların katılımıyla yağmur duası etkinliği düzenlendi.

Altınova Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan namaz sonrasında yapılan yağmur duasında, son 50 yılın en kurak sezonunun yaşanması nedeniyle eller semaya açılarak bereketli yağmurlar dilendi.

Çevre köylerden gelen çiftçiler göğe el açıp, bölgenin bereketli bir yağış alabilmesi için dua etti. Okunan duaların ardından cemaate pilav-ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

Cami Dernek Başkanı Mehmet Evren, "Cemaatten toplanan yardımlarla yağmur duası düzenledik ve çevre köylerden gelen çiftçilerimize halkımıza ikram ettik. Allah'a el açıp yağmur diledik. İnşallah dualarımız kabul olur" dedi.

Tariş Kooperatifi Altınova Şubesi yöneticilerinden Ertan Ozan ise, "Yöremizde 50 yıldır Eylül ve Ekim aylarının böyle kurak geçtiği görülmedi. İnşallah bir an önce beklediğimiz yağmurlar yağar da toprağa can suyu olur" dedi.

Çiftçi Hüseyin Ünsal ise 50 yıldır çiftçilik yaptığını ama bu yılki kadar büyük bir kuraklık yaşamadıkları vurgulayarak, "Hemen yakınımızdaki Madra Barajı'ndan bile su alamıyoruz. Dedelerimizden kalan artezyen sularını yeniden devreye almak zorunda kaldık. Ama artezyende bile yeterli su bulamıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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