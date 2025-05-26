Azerbaycan'da 220 Mahkuma Af

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 220 mahkumu kapsayan af kararnamesi imzaladı.

Azerbaycan'da 28 Mayıs Bağımsızlık Günü öncesi bazı mahkumlara sevindirici haber geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 220 hükümlüyü kapsayan bir af kararnamesi imzaladığı bildirildi. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 107. yılı dolayısıyla imzalanan kararnamede mahkumların, aile üyelerinin ve Baş Kamu Denetçisi Sabina Aliyeva'nın başvurularının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Aliyev'in kararnameyi mahkumların kişiliklerini, sağlık durumlarını, ailevi durumlarını ve mahkumiyet süresindeki davranışlarını dikkate alarak, anayasanın 109. maddesinin 22'ci fıkrasına uyarınca imzaladığı aktarıldı.

Aftan yararlananlar arasında 1 Türk vatandaşı var

Kararname, bazı mahkumların hapis cezalarını sona erdirirken, bazılarının ise kalan cezalarını yarıya indirdi. Af kapsamına giren 220 kişinin isimleri kararnamede yer aldı. Aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu hükümlülerin kısa sürede tahliye edilecekleri açıklandı. - BAKÜ