Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar\'ın Annesi Hayatını Kaybetti

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, annesini kaybetti.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fadime Akpunar (75), bu sabaha doğru fenalaşarak hayatını kaybetti. Fadime Akpunar'ın cenazesi bugün Ilıca Merkez Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kayapa Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziyeler ise, Ilıca E-80 Karayolu Bulvarı, Et Balık Kurumu yanındaki Balpet Petrol İstasyonu bahçesinde kabul edilecek. - ERZURUM