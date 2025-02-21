Aziziye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yerel

Aziziye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Aziziye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Aziziye Belediyesi, etkili kar yağışının ardından karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerle bir araya geldi.

21.02.2025 12:28  Güncelleme: 12:30
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Aziziye Belediyesi'nde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Önceki gün gece saatlerinde başlayan ve dün de devam eden kar yağışıyla birlikte sahaya inen Aziziye Belediyesi ekipleri, yapılan planlama doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Yüzölçümü itibariyle Erzurum'un en büyük merkez ilçesi olan, kırsal yerleşim birimleriyle birlikte toplam 73 mahallesi bulunan Aziziye'de, bir yandan karla mücadele, diğer yandan tuzlama çalışması yürütülüyor.

Belediye imkanlarının karla mücadele çalışmaları için seferber edildiği ilçede, Başkan Emrullah Akpunar da çalışmaları sahadan takip etti. Belediye ekiplerine kar temizleme çalışmalarının yapıldığı cadde ve sokaklarda eşlik eden Akpunar, hem çalışmalar hakkında bilgi aldı, hem de Aziziyeli sakinlerle bir araya geldi.

"Bütün imkanlarımızı kullanıyoruz"

Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Aziziye'nin çok geniş bir coğrafya üzerine kurulu bulunduğunu hatırlatarak, "Bu kadar geniş bir alanda karla mücadele çalışması yapmanın elbette zahmetli yönleri var. Ancak çalışma arkadaşlarımızın azmi ve gayretiyle bu iş bizim için bir gönül seferberliğine dönüşüyor. Bütün imkanlarımızı sonuna kadar kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece saatleri de dahil olmak üzere karla mücadeleyi sürdürecek. Zaten ara cadde ve sokakların tamamını ulaşıma açmış durumdayız, ana arterlerde de Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle çalışmalar devam ediyor. Planlamamız doğrultusunda eşzamanlı olarak kar kaldırma ve taşıma işlemleri yürütülüyor" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aziziye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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