Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak - Son Dakika
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Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak

09.03.2022 11:57
Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra öldürüldüğü anlaşılan ve cesedi ormanda bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı, Kadirli ilçesinde bulunan evinin sokağına verildi.

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra öldürüldüğü anlaşılan ve cesedi ormanda bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı, Kadirli ilçesinde bulunan evinin sokağına verildi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Gazetecilik Bölümü öğrencisiyken cinayete kurban giden 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğup büyüdüğü evin sokağına verildi. Kadirli Ülkü Ocakları tarafından verilen dilekçenin Belediye Meclisi tarafından kabulünün ardından Dervişpaşa Mahallesi 486'ncı sokağın adı Azra Gülendam Haytaoğlu Sokağı olarak değiştirildi.

Kadına şiddetin durması adına çalışmalar yapacaklarını ifade eden Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Allah başka acı göstermesin, sabır versin. Evlat acısı gibi kötü acı yok. Azra'nın adını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu sokağa verdik. Kadına şiddet ve cinayetlere karşı durmak adına çalışmalar yapacağız. Azra kızımızın adını da doğup büyüdüğü sokakta yaşatacağız" dedi.

Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu da kızının adının sokağa verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - OSMANİYE

Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak
Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak

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Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak BAKAN YANIK OSMANİYE'DE BAKAN YANIK OSMANİYE'DE

Azra Gülendam Haytaoğlu, Üniversite, Osmaniye, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azra'nın adı, evlerinin sokağında yaşayacak - Son Dakika


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