Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.
Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan başkanlığında gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele toplantısına kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 3 aylık faaliyet ve çalışmalar hakkında kurum üyelerine sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca, ilçedeki yapılması gereken konular görüşüldü. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › Babaeski'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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