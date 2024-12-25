Babaeski'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Yerel

Babaeski'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Babaeski\'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Kırklareli Babaeski'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı, 3 aylık çalışmalar değerlendirildi.

25.12.2024 14:54
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan başkanlığında gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele toplantısına kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 3 aylık faaliyet ve çalışmalar hakkında kurum üyelerine sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca, ilçedeki yapılması gereken konular görüşüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babaeski'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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