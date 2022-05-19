Bafra'da 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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Bafra'da 19 Mayıs kutlaması

19.05.2022 12:59
Bafra'da 19 Mayıs kutlaması

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yağmur nedeniyle spor salonunda kutlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yağmur nedeniyle spor salonunda kutlandı.

Bafra Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunumu ile başladı. Yağmur nedeniyle etkinlikler yeni kapalı spor salonunda devam etti.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "19 Mayıs bağımsızlığına düşkün Türk milletine vurulmak istenen zincirleri parçalama kararlılığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuna bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu meşalenin, Anadolu'da elden öncülük eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcım tarihidir. O gün Samsun'un vatansever insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum" dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü'nün konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler ve Gençliğe Hitabe okundu. Müzik dinletisi ile devam eden program Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerinin gösterileri ve öğrenciler tarafından açılan Türk bayrağı ile sona erdi.

Kutlamalara Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamt Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Bafra'da 19 Mayıs kutlaması
Bafra'da 19 Mayıs kutlaması
Bafra'da 19 Mayıs kutlaması
Bafra'da 19 Mayıs kutlaması
Bafra'da 19 Mayıs kutlaması

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Kaynak: İHA

19 Mayıs, gençlik, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bafra'da 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bafra'da 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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