Bafra'da Çiftçiler İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Bafra'da Çiftçiler İftar Programında Buluştu

Bafra\'da Çiftçiler İftar Programında Buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde Ziraat Odası tarafından düzenlenen iftar programına katılan çiftçiler, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı.

10.03.2025 20:09  Güncelleme: 20:11
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Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler, Ziraat Odası tarafından düzenlenen iftarda buluştu.

Alpslan Türkeş Parkı belediye tesislerinde verilen iftara katılanlara teşekkür eden Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Ziraat Odası olarak her zaman çiftçinin yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İftar programı yapılan dua ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bafra'da Çiftçiler İftar Programında Buluştu - Son Dakika

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