Bafra\'da Çiftçiler İftar Programında Buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler, Ziraat Odası tarafından düzenlenen iftarda buluştu.

Alpslan Türkeş Parkı belediye tesislerinde verilen iftara katılanlara teşekkür eden Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Ziraat Odası olarak her zaman çiftçinin yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İftar programı yapılan dua ile sona erdi. - SAMSUN