Bafra'da silah temizlerken annesini vurdu - Son Dakika
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Bafra'da silah temizlerken annesini vurdu

22.04.2023 00:06

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu. Olay, İshaklı Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için Bafra'ya gelen Bünyamin A.(36), evde silahını temizlerken ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun annesi Hatice A.'nınkarnına isabet etti. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice A.olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bünyamin A'yı olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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