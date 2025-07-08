Bafra\'da Su Taşkını: Üreticiler Mağdur

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde su kanalının girişinin yosun tutması ve ızgarasının temizlenmemesi sonucu taşkın meydana geldi, mahsuller sular altında kaldı.

Su taşkını Örencik Mahallesi'nde tüm tarlaları ve ürünleri etkiledi. Yetiştirilen ürünlerin yüzde 90'ı sular altında kalarak belirli miktarda maddi zarar meydana geldi.

Su taşkını hakkında tarla sahiplerinden Örencik Mahallesi üreticilerinden Mustafa Kurd, Semra Kurd ve mahalle sakinlerinden üretici Sevgi Suzan ile birlikte diğer üreticiler yaptıkları açıklamada, "Tütün tarlamız, domates, mısır, çeltik, arpa ve buğday tarlalarımız sular altında kaldı. Torunlarımızın, ailemizin geleceği ve ekonomileri için çiftçilik yapıyoruz. 8 tona yakın arpa ve buğday kurutmaya koyduk. Hepsi sular altında kaldı" dediler.

Üreticiler, "Örencik Mahallesi'nde Sulama Birliği kanalının girişinin yosun tutması ve ızgarasının temizlenmemesi sonucu su taşkını meydana gelmiştir. Köylünün emeği heba oldu, tonlarca ürün zarar gördü. Tonlarca ürün zarar görürken, çiftçiler hem maddi hem de manevi zarara uğramıştır. Biz Sulama Birliğine olan faturamızı geciktirdiğimizde hemen bizi icraya veriyorlar. Biz de şimdi onlardan şikayetçiyiz. Zararımızı karşılasınlar. Çok mağduruz" diye tepki gösterdiler. - SAMSUN