Bağ Evinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bağ Evinde Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'da narkotik ekipleri, bağ evinde gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirdi, şüpheli tutuklandı.

17.12.2024 21:31
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Narkotik ekipleri bağ evinde toprağa gömülü uyuşturucuyu ele geçirdi

2 buçuk kilo uyuşturucuya el konuldu

AYDIN - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda şüpheli bir şahsın bağ evinde gömülü halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde bir araçta ve Umurlu Mahallesi'nde T.G.isimli şahsın üstünde, ikametinde ve bağ evinde narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramada toprağa gömülmüş 36 parça halinde 2 kilo 449 gram esrar, 5 parça halinde 4,22 gram metamfetamin, 27 adet ecstasy hap, 4 parça halinde 4,10 gram esrar tohumu ile 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 18 bin 120 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Aydın, Olay, Son Dakika

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