Bağcılar Belediyesi karda yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olurken, Bağcılar Belediyesi ekipleri karda yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma Müşahade ekipleri, karlı ve soğuk havalarda sokakta kalan can dostlarını unutmadı. Ekipler, ilçedeki birçok noktada sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktı. Ayrıca ekipler elleriyle sokak hayvanlarını besledi.

"Bununla birlikte günlük olarak yaklaşık 30 ila 40 noktada besleme çalışması yapıyoruz"

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma Müşahade Merkezi birim şefi Veteriner hekim Yunus Giray Özarslan, "Meteorolojimizin ve Valiliğimizin yapmış olduğu yoğun kar yağışı uyarısına istinaden bizde Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak gerekli tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Hem yaralı, hasta sokak hayvanlarımızın merkezimize nakli tedavileri aynı hızda devam ederken aynı zamanda yoğun kar yağışı nedeniyle beslenmekte problem çeken sahipsiz sokak hayvanlarımızın da gıdaya ve suya ulaşması için ekiplerimizce yoğun çaba sarf ediyoruz. Bununla birlikte Bağcılar'ımızın içinde bulunan parklarımızda bahçelerimizde ya da sokak aralarında sokak hayvanlarımızın beslenme için oluşturulan odaklarında bizde mama ve su takviyesi yaparak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bununla birlikte günlük olarak yaklaşık 30 ila 40 noktada besleme çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 15 civarında mamamatiğimiz var. Yine Bağcılar'da mamaya ulaşamadığını düşündükleri hayvanlar olursa vatandaşlarımızdan çağrı merkezimize ulaşmalarını ve o bölgedeki hayvanlara tarafımızca mama dağıtılmasını sağlayabilirler" dedi. - İSTANBUL