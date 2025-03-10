Bağımlılıkla Mücadele İçin \'Yeşil Mikrofon\' Etkinliği

SUBÜ, SAÜ ve Yeşilay Sakarya Şubesi iş birliği ile bağımlılıklarla mücadele konusundaki farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla 'Türkiye'nin Altın Çocukları Yeşil Mikrofon'da' başlıklı etkinlik düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Yeşilay Sakarya Şubesi iş birliği ile 1-7 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Türkiye'nin Altın Çocukları Yeşil Mikrofon'da' adlı bir etkinlik düzenlendi. Bağımlılıklarla mücadele konusundaki farkındalığın artmasına ve toplumsal bilinç oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Sakarya Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu ve öğrenciler katılım sağladı. Etkinlikte Dünya Karate Şampiyonu Serap Özçelik Arapoğlu, Dünya Wushu Şampiyonu Elif Akyüz, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Ömer Kozakoğlu ve Gençler Dünya Güreş Şampiyonu Serhat Kırık başarı hikayelerini ve milli sporculuk tecrübelerini öğrencilerle paylaştı ve soruları cevaplandırdı. - SAKARYA