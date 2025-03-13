Bağımlılıkla Mücadele Paneli - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Paneli

Bağımlılıkla Mücadele Paneli

Zonguldak'ta 2025 Aile Yılı kapsamında bağımlılıkla mücadele stratejileri paneli düzenlendi.

13.03.2025 20:52
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında "Bağımlılıkla Mücadele Stratejileri/Ailenin Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen panele BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Senato üyeleri, akademisyenler ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği iş birliğinde düzenlenen panel, 2025 Aile Yılı kapsamında bağımlılıkla mücadele stratejilerinde ailenin rolü üzerine üç farklı sunumla gerçekleştirildi.

BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Akar "Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı ve Ailenin Rolü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Dünyada ve Türkiye'de giderek artan teknoloji bağımlılığının çeşitli tür ve görünümlerinden örnekler veren Akar, gerçekleştirilen son çalışmalar ve tutulan istatistikler üzerinden Türkiye'de giderek yükselen teknoloji bağımlılığının aile, akademi ve çeşitli kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirilerek üstesinden gelinmesi, alternatif çözüm yollarının uygulanması hususunda bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Gençlerin sosyalleşme biçimlerinin sosyal medya odaklı olmasının, bir yanıyla da asosyalliği beraberinde getirdiğini sözlerine ekleyen Akar, erken yaştan itibaren teknoloji kullanım pratiklerinin eğitici bir perspektifle aileler tarafından çocuklarına kazandırılması gerektiğini belirterek sunumunu sonlandırdı.

TBM Eğitim Farmatörü Elvan Özdoğan Gürer "Bağımlılık ve Aile" başlıklı sunumunda, gençlerin çeşitli bağımlılık türleriyle olan ilişkileri üzerinden buna sebep olan etkenler ve aileye düşen rol üzerine istatistiki veriler de kullanarak aktarımda bulundu. Özdoğan Gürer ayrıca sosyal medya ve internet kullanım pratikleri üzerinden yeni bağımlılık biçimlerinin geliştiğini, bu süreçte ailelere büyük roller düştüğünü ifade ederek çeşitli güncel istatistiklerden hareketle Türkiye'deki gençler üzerine gerçekleştirilen çalışmalardan örnekle, bağımlılıkla mücadelede aileye düşen rol ile gerçekleştirilebilecek adımları aktardı.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Nur ise "Yeşilay Danışmanlık Merkezi" üzerine gerçekleştirdiği sunumda Yeşilay'ın faaliyetlerinden ve YEDAM olarak bağımlılık özelinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Bilgilendirici bir sunumda bulunan Nur, bağımlılık türleri ve örnekleri üzerinden aileyi merkeze alarak gerçekleştirilebilecek mücadele ve önlem yollarını aktardı. Nur ayrıca gençlere YEDAM'ın faaliyetlerinden bahsederek merkezlerde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve hobi imkanları ile bağımlılıkla mücadelede erken tanı ve önlemler hususunda faydalanabilecekleri olanakları da tanıttı.

Panel sonunda BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, sunum gerçekleştiren konuklara teşekkür belgesi takdiminde bulundu. Prof. Dr. Servet Karasu "2025 Aile Yılı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmenin yanında çok sayıda yeni etkinliğin de planlamasına çalıştıklarından bahsederek BEUN olarak her alanda gösterilen çalışma ve elde edilen başarıların yanında Üniversitenin toplumsal sorumluluk ve çıktılar bağlamında da faaliyetler göstermeye çaba gösterdiğini, bugün gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Stratejileri/Ailenin Rolü" başlıklı ortak iş birliğiyle düzenlenen panelin de bunlardan biri olduğunu ifade etti. Giderek etkisi artan çeşitli bağımlılık türleriyle ilgili olarak bu panelin özellikle öğrenciler açısından büyük kazanımlar sağlayacağına inandığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Karasu, etkinliğin düzenlenmesi için destek ve teşviklerini sunan başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Yeşilay Derneğine, panelistlere ve tüm öğrencilere teşekkürlerini sundu.

2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Stratejileri/Ailenin Rolü" başlıklı panel, günün anısına binaen çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Etkinlik, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele Paneli - Son Dakika

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