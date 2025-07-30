Aydın'ın Köşk ilçesinde yaz Kur'an kurslarında kursiyerlere bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Köşk Müftülüğü Yaz Kur'an Kurslarında bağımlılıkla mücadele seminerleri gerçekleştirildi. Köşk Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları kapsamında; öğrencilerin manevi gelişimlerinin yanında sosyal bilinçlerini de artırmaya yönelik çeşitli eğitim seminerleri düzenlendi. Aile Semineri ve Bağımlılıkla Mücadele Semineri çerçevesinde, Çevre Ahlakı, Mahremiyet Bilinci, Akran Nezaketi, Ailemdeki Sorumluluklarım, Teknoloji Tehlikeye Dönüşmeden, Sigaradan Uzak Duralım başlıklarında önemli kazanımlar sunan seminerler gerçekleştirildi. Eğitimler, Köşk Müftülüğü Yatılı Yaz Kur'an Kursu ile birlikte Fatih Camii, Çiftlik Mahalle Camii, Koçak Mahalle Camii, Başçayır Mahalle Camii ve Gökkiriş Mahalle Camii Yaz Kur'an Kurslarında yapıldı. - AYDIN