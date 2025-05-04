Bağlama Ustası Çalamıyor

Gaziantep'te mobilyacılık mesleğini bırakarak bağlama üretimi yapan Enver Arslanyürek, yaklaşık 35 yıldır imalatını yaptığı bağlamaları çalamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki bağlama ustası Enver Arslanyürek, ürettiği kaliteli bağlamalarla adından söz ettirse de bağlama çalamamanın üzüntüsünü ve eksikliğini yaşıyor. Şahinbey ilçesi tarihi Bey Mahallesi'ndeki 20 metrekarelik dükkanında yaklaşık 35 yıldır Türk halk müziğinin önemli enstrümanlarından olan bağlama ustalığını büyük bir sevgi ile sürdüren Arslanyürek, ürettiği bağlamaları müzikseverlerle buluşturuyor. Henüz 12 yaşındayken amcasının oğlundan öğrendiği mobilyacılık mesleğini 30 yaşında bırakarak bağlama üretimine başlayan ve daha sonra kendi iş yerini kuran Arslanyürek, ürettiği bağlamaları ve tamir ettiği diğer müzik enstrümanlarını Türkiye'nin birçok iline de gönderiyor. Bağlama çalmayı öğrenmek için kursa gitmeyi denese bile yoğun çalışma mesaisinden dolayı bir türlü bağlama çalmayı öğrenemeyen Arslanyürek, çeşit çeşit bağlamaları nakış gibi işliyor. Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden de bağlama, gitar, keman ve ud tamiri ile yapımı için müşterileri bulunan Arslanyürek, ustalıkla hayat verdiği bağlamaları ve diğer müzik enstrümanlarını çalamamanın eksikliğini yaşıyor.

Mesleğini yıllardır büyük bir aşkla sürdürüyor

Bağlama imalatının yanı sıra bozuk ve kırık olanların da onarımını yapan Arslanyürek, yıllardır büyük bir aşkla sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini söyledi. Yıllar önce mobilya ustası olarak çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra bağlama yapmaya başladığını anlatan Arslanyürek, 25 yıl önce kendi iş yerini açtığını ifade etti. Yıllardır ince bir işçilik olarak tanımladığı mesleğini bağlamalarla iç içe sürdürmeye devam eden Aslanyürek, kaliteli bağlamanın özenli bir işçilikten geçtiğini söyledi.

"35 yıldır bağlama üretimi yapıyorum ama çalmasını bilmiyorum"

Çalmayı bilmediği bağlamanın 35 yıldır imalatını yaptığını belirten Arslanyürek, "Daha önceki yıllarda mobilyacılık mesleğini yapıyordum. Amcamın oğlunun iş yerinde bir süre çalıştıktan sonra bağlama yapmayı öğrendim. 2000 yılında ise kendi iş yerimi açarak bağlama üretimine başladım. Yaklaşık 35 yıldır bağlama üretimi yapıyorum ama çalmasını bilmiyorum. Bağlama çalmayı öğrenmek için heves ediyorum, defalarca çalmayı da denedim ama işlerim yoğun olduğu için bir türlü üretimden bağlama çalmayı öğrenemedim" dedi.

"Müzik enstrümanlarının tamirini de yapıyorum"

Bağlama üretiminin yanı sıra tamir ve bakım da yaptığını belirten Arslanyürek, "Üretimi ve tamiri bırakıp bağlama çalmayı öğrenmeye pek fırsatım olmuyor. Mobilya da ağaç işi, bağlama üretimi de ağaç işi olduğu için bu mesleğe geçiş yaparken pek zorlanmadım. 1990 yılında mobilya mesleğini bırakmıştım. Ondan sonra amcamın yanında birkaç yıl beraber çalıştık. Daha sonra kendi iş yerimi açmaya karar verdim ve iş yerimi açtım. Bağlama üretimi yapıyorum. Aynı zamanda ud, gitar ve keman gibi müzik enstrümanlarının da tamirini yapıyorum. Mesleğimi de severek yapıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP