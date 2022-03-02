Baharın ilk günlerinde yağan kar üreticileri memnun etti - Son Dakika
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Baharın ilk günlerinde yağan kar üreticileri memnun etti

02.03.2022 16:31

Baharın ilk günlerinde yağan kar üreticileri memnun ettiDENİZLİ Geçtiğimiz aylarda son 10 yılın en şiddetli kar yağışını yaşayan Denizli'de, bahar mevsimin ilk günlerinde kar sürprizi yaşandı.

Baharın ilk günlerinde yağan kar üreticileri memnun etti

DENİZLİ Geçtiğimiz aylarda son 10 yılın en şiddetli kar yağışını yaşayan Denizli'de, bahar mevsimin ilk günlerinde kar sürprizi yaşandı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, başta üreticiler olmak üzere herkesi memnun etti.

Denizli'de bahar mevsiminin başladığı günlerde, kar yağışı sürprizi yaşandı. Geçen yıl son yılların en kurak sezonunu yaşayan Denizli'de Ocak ve Şubat aylarında ise son 10 yılın en soğuk ve en şiddetli günleri yaşanmıştı. Yüksek kesimlerde eksi 2o dereceleri aşan soğukları yaşayan Denizlililer, geçtiğimiz hafta mevsim normalleri seviyesine kadar yükselen hava sıcaklıklarının ardından bugüne kar yağışı ve soğuk havayla uyandı.

Başta Çameli, Kale, Tavas, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar ve Buldan gibi yüksek kesimler olmak üzere il genelinde etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilese de memnuniyetle karşılandı. Sabah saatlerinden itibaren etkisi gösteren kar yağışı, metrekareye 21-50 kilogram olarak gerçekleşti.

Baharın ilk günlerinde kar sürpriziyle güne uyanan Tavaslı emekli öğretmen Metin Nelik, "Baharın ilk günlerinde yaşanan kar yağışı hepimizi şaşırttı. Güne kar yağışıyla uyandık. Mart ayında kar yağması bölgemiz için sürpriz oldu. İnşallah bu yağış çiftçilerimize ve tüm halkımıza iyi gelir. İnşallah yağışlar biraz daha devam eder" dedi.

Yüksek kesimlerde yer yer 10 ile 20 santimetre kadar ulaşan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar Denizli ve ilçelerinde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Baharın ilk günlerinde yağan kar üreticileri memnun etti
Baharın ilk günlerinde yağan kar üreticileri memnun etti
Baharın ilk günlerinde yağan kar üreticileri memnun etti

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Denizli, Ocak, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baharın ilk günlerinde yağan kar üreticileri memnun etti - Son Dakika


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