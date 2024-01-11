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Bahçelievler Belediyesi Engellilere Ücretsiz Berber Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi Engellilere Ücretsiz Berber Hizmeti Sunuyor

Bahçelievler Belediyesi, Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törenle engelli vatandaşlara ücretsiz berber hizmeti vermeye başladı. Açılışa belediye başkanı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Hizmetten yararlanmak için randevu alınması gerekiyor ve gelme imkanı olmayan engelli vatandaşların bakımları evde yapılıyor.

Bahçelievler Belediyesi Engellilere Ücretsiz Berber Hizmeti Sunuyor
11.01.2024 - 09:46,
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Bahçelievler Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara özel yapılan ücretsiz berber hizmeti düzenlenen törenle başladı.

Açılış Bahçelievler Belediyesi tarafından Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan program açılış konuşmasıyla devam etti. Açılışın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Bahadır, çeşitli etkinliklere katıldı. Berber hizmeti engellilere ve bakıma muhtaç 65 yaş üzeri vatandaşlara da ücretsiz veriliyor. Hem kadın hem de engelli erkekler için yapılan hizmetten yararlanmak için vatandaşlar randevu alıyor. Gelme imkanı olmayan engelli vatandaşların bakımları ise yetkililer tarafından evde yapılıyor.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugün burada toplumumuzun bir gerçeği olan özel gereksinimli arkadaşlarımızın mutluluğu yaşamaları ve ailelerinde dinlenmesi için bir mekan oluşturduk. Buraya gelen arkadaşlarımız dinleniyor. Oyun oynamak isteyen oyun oynuyor. Burada belirli günlerde bazı faaliyetler ve çalışmalar yapılıyor. Bu arkadaşlarımızı biz hayatla birleştiriyoruz. Bundan 20-30 yıl önce özel gereksinimli çocuğunu kardeşini neredeyse gizliyorlardı. Ama şuanda her yerde özel gereksinimli arkadaşlarımız hayatın her anında var. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aile bakanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışa katılan anne Serap Bakır, "İki tane özel çocuğum var. Her hafta psikoloğa geliyoruz. Başkanımızdan çok memnunuz. Böyle etkinliklerden çok memnunuz. Çocuklarımıza her türlü imkanı sağlıyor. Bütün faaliyetlere katılıyoruz" şeklinde konuştu.

Engelli olduğu için ücretsiz bir şekilde belediyenin kuaför hizmetinden yararlandığını dile getiren Asuman Öztürk, "Ben başkanımızdan çok memnunum. Eşimin ve benim her şeyimle ilgileniyor. Buraya randevulu sistemle geliyorum. Hiçbir zamanda geri çevrilmedim. Eşime yüzde 95 engelli olduğu için evde hizmet veriliyor. Ben yüzde 40 engelli olduğum için buraya geliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi Engellilere Ücretsiz Berber Hizmeti Sunuyor - Son Dakika


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