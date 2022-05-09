Bahçelievler Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği

09.05.2022 00:57
Bahçelievler Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği

Bahçelievler Belediyesi, Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi, Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır etkinliğe katılan annelere karanfil dağıtıp, kalp şeklinde yapılan platformun önünde onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Huzurevinde yaşayan anneleri de ziyaret eden Bahadır, annelere çiçek hediye etti.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Ferit Selim Paşa Caddesi'nde Anneler Günü için etkinlik düzenlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır etkinliğe katılan annelere karanfil dağıtıp, Anneler Günü'nü kutladı. Anneler Günü'ne özel yapılan platformun önünde anneler ve çocukları hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Huzurevinde yaşayan anneler de unutulmadı

Etkinlik çerçevesinde Dr. Hakan Bahadır etkinlikten sonra İstanbul Valiliği Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü'nde bulunan anneleri de ziyaret etti. Burada yaşayan annelere çiçek dağıtıp gününü kutlayan Başkan Bahadır, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Bahadır, "Bugün başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının, tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum. Evlenmiş olsa da olmasa da evlenmiş olduktan sonra daha doğum yapmasa da anne olmasa da kadınların içinde bir annelik duygusu var. Ben bu mutlu günde Bahçelievler'deki annelerle, anneanne, babaannelerle beraber olmaktan, onlarla bir şeyler paylaşmaktan çok mutluyum. Onlarda da o neşeyi gördüm. Baharın etkisi bugün de anılmak her gün anılmakta önemli ben katıldıkları için tüm komşularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Her gün annelerin yanında olmaya gayret ediyoruz"

Anneler Günü'nde ziyaretlerine devam eden Başkan Bahadır, "Huzurevindeki anneleri de ziyaret edeceğiz. Onlara da hediyeler sunacağız. Elimizden geldiğince onların da yalnızlıklarını unutturmaya çalışacağız. Sadece bir güne mahsus değil her gün de onların yanında olamaya gayret ediyoruz. Belediye olarak biz mümkün oldukça arıyoruz. Özellikle şehit ailelerini, annelerini ve gazi yakınlarının ailelerini ayda bir kere muhakkak arıyoruz. Belediye olarak arkadaşlarımızla birlikte arayıp ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Huzurevindeki yaşlılarımızın da özellikle bugün için annelerin, kadınların Anneler Günü'nü kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan anne Şerife Aslı, "Çok mutluyum, Anneler Günü zaten çok güzel bir gün olduğu için bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun" dedi.

Çocuklarının uzak olduğunu belirten Emine Ünlü ise, "Evlatlarım uzaktan da olsa telefondan aradılar konuştuk. Çok mutluyum çok güzel şeyler söylediler. Mesaj gönderdiler. Anneler Günü ve anne olmak güzel bir şey kızlarım da anne zaten. İlk defa ben gül aldım. Bir tane belediye başkanımız var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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