Bahçelievler'de iklim paneli - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de iklim paneli

14.06.2022 17:24
Bahçelievler'de iklim paneli

Bahçelievler Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde 'İnsan Değişirse İklim Değişmez' konulu panel düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde 'İnsan Değişirse İklim Değişmez' konulu panel düzenledi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Nesillere güzel bir dünya bırakalım. Dünyamızı gelecek nesillerden çocuklardan ödünç aldık" dedi.

Bahçelievler Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde İnsan Değişirse İklim Değişmez konulu panel gerçekleştirdi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'ndeki programa Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. İklim değişikliğinde insan faktörünün önemine dikkat çekilen panele Mete Üge, Kerem Deveci, Başak Yunatcı Atay konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar kendi deneyimleri ve iklim değişikliği ilgili önemli bilgileri öğrencilere aktardı. Panelin ardından Bahçelievler Belediyesi Fahri Başkan Danışmanları olan lise öğrencilerinin yazıp oynadığı tiyatro oyununu sahneledi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "İnsan değişirse iklimin değişmeyeceğini anlatmaya çalışacağız. Bizim amacımız bundan sonrası için iklimin değişmemesi için her sınıftaki arkadaşım, her kadın arkadaşımız, her erkek arkadaşımız el birliğiyle dünyamıza sahip çıksın. Daha sonraki nesillere güzel bir dünya bırakalım. Bununda çaresi çevremize dünyamıza sahip çıkmak. Doğaya saygı göstereceğiz, insana saygı göstereceğiz ağaca saygı göstereceğiz. Dünyamızı gelecek nesillerden çocuklardan ödünç aldık. Biz Bahçelievler Belediyesi olarak bunun bilincindeyiz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bahçelievler'de düğünde ortalık karıştı Bahçelievler'de düğünde ortalık karıştı Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de iklim paneli - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:46 İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 17:29:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de iklim paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement