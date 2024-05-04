Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kurulan sobalar hala yakılıyor - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kurulan sobalar hala yakılıyor

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kurulan sobalar hala yakılıyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bahçesaray ilçesinde Kasım ayında kurulan sobalar hala kaldırılmadı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken, çay ocağı işleten Muzaffer Demirtaş, müşterileri üşümesin diye sobayı halen yakmak zorunda olduklarını belirtti.

04.05.2024 09:36
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kurulan sobalar Mayıs ayının ilk haftasında halen yakılıyor.

Kış mevsiminin çetin ve ağır geçtiği Bahçesaray ilçesinde Kasım ayında kurulan sobalar halen kaldırılmadı. Ülkenin batı ve güneyindeki birçok ilde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrederken bin 870 rakımlı Bahçesaray'da hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına kadar düşüyor. İlçede çay ocağı işleten Muzaffer Demirtaş, müşterileri üşümesin diye Kasım ayında kurduğu sobayı halen kaldırmadı.

Bahçesaray'da hava şartlarının soğuk olduğunu ifade eden Demirtaş, "Ülke geneli özellikle Akdeniz Bölgesinde yaşayanlar denize girerken biz halen Bahçesaray'da soba yakıyoruz. Bahçesaray'ın kış mevsimi çetin geçiyor. Bizler ilkbahar mevsimini göremiyoruz. Direk yaz mevsimi peşinde de kış mevsimine giriyoruz. Bu gün de hava yağmurlu hava soğuk. Sobayı yaktık millet kahvehanede oturuyor. Onları ısıtmak için sobayı yakmak zorunda kalıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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