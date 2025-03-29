Bakan Güler'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
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Yerel

Bakan Güler'den Ramazan Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29.03.2025 12:30
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, Milli ve manevi değerlerimizin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağlarımızın güçlendiği, dayanışma ruhumuzun perçinlendiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek bayramın ülkemize, asil milletimize ve Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyorum. Değerli Arkadaşlarım, Bayramlar; milletimizi bir arada tutan, bizi biz yapan köklü değerlerin en güzel yansımalarıdır. Şanlı tarihimiz boyunca asil milletimizin en büyük hasletlerinden biri de milli-manevi değerlerle yoğrulması ve bu değerlerden aldığı güçle geleceğe bir ve beraber, emin adımlarla yürümesidir. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak, hepimize düşen önemli bir sorumluluktur. Bakanlığımızın kıymetli mensupları da bu değerlerimizin muhafazası, yaşatılması ve nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için kendisine tevdi edilen tüm vazifeleri, her türlü gayreti göstererek başarıyla yerine getirmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim, kararlılık ve fedakarlıkla görev yapan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor; hepinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Bu vesileyle; cennet vatanımızda bu mutlu bayram günlerini, huzur ve güven içinde geçirmemizde en büyük pay sahibi olan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm muvazzaf ve emekli personelimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve güvenlik korucularımızın aileleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nı en huzurlu şekilde geçirmesini temenni ediyor, Bayramı'nızı bir kez daha kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Güler'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

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