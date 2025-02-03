Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı. Her iki Bakan baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Bakan Güler, Macaristanlı Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?