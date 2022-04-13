Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı

13.04.2022 05:22
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

İzmir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, burada kalan öğrenciler ile sahur yaptı. Bakan Kasapoğlu, sahur sonrasında öğrencilerin taleplerini dinledi. - İZMİR

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı

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Kredi Yurtlar Kurumu, Yavuz Selim Köşger, Mehmet Kasapoğlu, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı - Son Dakika


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