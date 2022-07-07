Bakan Koca: "Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi" - Son Dakika
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Bakan Koca: "Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi"

07.07.2022 15:41
Bakan Koca: "Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi"

Konya Şehir Hastanesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz.

Konya Şehir Hastanesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli" dedi.

Karakaya için Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teröre verilen sınav gibi sağlıkta şiddet için de vereceklerini kaydederek, "Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasını yaşamını korumak için yemin eden bir hekimimizin canına kıyıldı. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi. Şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin, bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza, özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına geliyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - KAYSERİ

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi
Kaynak: İHA

Ekrem Karakaya, Fahrettin Koca, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Koca: 'Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca: "Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi" - Son Dakika
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