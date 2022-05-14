Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreni için kente gelen Bakan Kurum, şehirde önemli temas ve incelemelerde de bulundu. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışını da gerçekleştiren Kurum daha sonra Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Kurum daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada kentsel dönüşüm başta olmak üzere kentte hayat bulan birçok yatırım ve projeyle ilgili brifing sundu.

Başkan Sekmen günün anısına Bakan Kurum'a adı yazılı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mavi beyaz formasını hediye etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyaret hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi. - ERZURUM