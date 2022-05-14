Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti

14.05.2022 10:45
Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreni için kente gelen Bakan Kurum, şehirde önemli temas ve incelemelerde de bulundu. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışını da gerçekleştiren Kurum daha sonra Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Kurum daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada kentsel dönüşüm başta olmak üzere kentte hayat bulan birçok yatırım ve projeyle ilgili brifing sundu.

Başkan Sekmen günün anısına Bakan Kurum'a adı yazılı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mavi beyaz formasını hediye etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyaret hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti
Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti
Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti
Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti
Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti

YORUMLAR
500
Bakan Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Bakan Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Erzurum'da yapımı devam eden projeler havadan görüntülendi (1) Erzurum'da yapımı devam eden projeler havadan görüntülendi (1)

Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Ahmet Türk: Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanamaz
10:28 Her yolu deniyorlar! 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu saklamışlar
10:25 Rize'de alt geçidi kirletenler fotoğraflarla ifşa edildi
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:12 Oktay Kaynarca'dan yeni dizi projesi! Yapımcılığını da üstlendi
10:05 Tüm fare uzaklaştırma tekniklerini unutun! Oto lastikçiye giren fare, işçinin tekmesiyle havalandı
09:49 MYK toplandı! Kılıçdaroğlu, "İşi sandıkta bitireceğiz" mesajı verdi
09:47 Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı
09:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
09:16 Ses kayıtları ortaya çıktı! Putin'in kan kanseri olduğu iddiası Rusya'yı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 10:51:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum Büyükşehir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement