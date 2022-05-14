Bakan Kurum, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Bağrıyanık'ın (22) Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan iki genç kız mezuniyet için görüşmeleri sonrası dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Zeynep Bağrıyanık son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden sınıf arkadaşları Nezahat Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık (24), 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenleri için Çat Yolu üzerinde bir restoranla görüşmeye gitti. Restoran çıkışı iki arkadaşa dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan üniversite öğrencilerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. 15 gün sonra mezuniyet törenleri olduğu belirtilen Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanas kaza sonrası hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bağrıyanık ise dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeynep Bağrıyanık, Narmanlı Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Baba Zafer Bağrıyanık'a taziye dileğinde bulundu. - ERZURUM