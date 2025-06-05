Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri, asla kabul edilemez" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanı'nın, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Anayasa'nın 138'inci maddesi gereğince hakim ve savcıların görevlerini talimat almadan yaptığını vurgulayan Bakan Tunç, "Anayasamızın 138. maddesi, hakim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır. Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır. Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler hukuk devletiyle bağdaşmaz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç'un yaptığı paylaşımda Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğuna dikkat çekilerek, "Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hakim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA