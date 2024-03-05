Bakan Uraloğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı Metro Hattı hizmete açılıyor - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı Metro Hattı hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı Metro Hattı hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını duyurdu.

05.03.2024 12:10
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Bakan Uraloğlu: "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Bahçelievler, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Uraloğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı Metro Hattı hizmete açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı Metro Hattı hizmete açılıyor - Son Dakika
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