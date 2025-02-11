Baki Gölü'nde Balık Katliamı

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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY)- Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bulunan Baki Gölü'ne 500 metre ağ atılması sonucu yumurtlama dönemindeki yaklaşık 600 kilogram balık telef oldu. Aksaray Sportif Orta Balıkçı ve Doğa Koruma Dernek Başkanı Caner Yiğit, "Bu zamanda balıklar özellikle kıyıya geliyor yumurtlamak için. Kıyıya geldiği için tutulması çok kolay oluyor. Çoğu yakalanmış bu şekilde. İnsanları bilinçlendirmemiz gerekiyor bu konuda. Gölün sağlığı açısından sazanların bize faydaları var. Bunun için kaçak balıkçılığın önüne geçmek gerekiyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre; Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bulunan Baki Gölü'ne Baki Gölü'ne 500 metre ağ atıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi yetkililerine durumu bildirdi. Ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ve vatandaşların çabasına rağmen yaklaşık 600 kilo balık kurtarılamadı.

Yumurtlama sebebi ile ağ atılmasının yasak olduğu göllerde, usulsüz şekilde ağ atan kişi ya da kişiler ise henüz belirlenemedi.

Aksaray Sportif Orta Balıkçı ve Doğa Koruma Dernek Başkanı Caner Yiğit, konu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Akşam saatlerinde bizim dernek üyelerimizden Orhan Bey ve Saadettin Bey, göl denetlemelerinde bir ağa rast geliyorlar. Ağı da sonrasında İlçe Tarım ve Emniyet müdürlüklerine bilgi verip, oradaki arkadaşlarla çekiyorlar. Ağ ortalama 600 metreye yakın bir ağ ve kaçak ağ, normalde iç sularımızda atılması yasak olan misina ağlardan. İçerisinden ortalama 600-700 kilograma yakın bir balık çıkıyor. Şu an zaten balıklar da sazangillere yasak zamanı geliyor, 14 Şubat'ta yasağı başlayacak. Zaten şu an iç sularımızdaki bu hava değişimlerinden dolayı balıklarımız erken havyarlamaya başlıyor. Bu yüzden de tutulan balıkların yüzde 90'ı havyarlıydı" dedi.

"İnsanları bilinçlendirmemiz gerekiyor bu konuda"

Gölün küçük olmasından dolayı balıkların kaçma olasılığının da düşük olduğunu ifade eden Yiğit, "Çoğu yakalanmış bu şekilde. Denetlemelerimizi üyelerimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olsun sürekli yapıyoruz. İnsanları bilinçlendirmemiz gerekiyor bu konuda. Gölün sağlığı açısından sazanların bize faydaları var. Bunun için kaçak balıkçılığın önüne geçmek gerekiyor. Zaten misina ağ atmak, Türkiye'nin her yerinde yasaktır. Çünkü ufak bir takılmada yırtılıyor orada kalıyor. Sonrasında oraya balıklar takılıyor. Zaten o balığı tutamıyorlar, içinde kendi kendine ölüyor. Bunlara katil misina ağları diyoruz" diye konuştu.

"Katliam yapılmıştır"

100'e yakın dernek üyesinin olduğunu, sık sık bilgilendirme yaptıklarını ve denetim gerçekleştirdiklerini söyleyen Yiğit, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp doğayı sevdirmek için olta balıkçılığına yönlendiriyoruz. Bu tarzda aktiviteler yapıyoruz. Bunun için valiliğimiz, il tarımımız, emniyet teşkilatımız olsun bizim her zaman arkamızdadır. Baki Gölü'ne 500- 600 metrelik bir ağ atıp rahat bir şekilde 600-700 kiloluk balık tutmak için bu şekilde katliam yapılmıştır. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için de çabamız her zaman devam edecek" şeklinde konuştu.

"Denetimleri artırmamız lazım"

14 Şubat ile 15 Haziran arasında denetimleri sıklaştırmak gerektiğini, yumurtlama zamanı geldiğini ifade eden Yiğit, "Bu zamanda balıklar özellikle kıyıya geliyor yumurtlamak için. Kıyıya geldiği için tutulması çok kolay oluyor. Mamasın Barajı, Ortaköy, Güzelyurt, Gülağaç olsun buradaki göletlerimizdeki denetimleri artırmamız lazım. Normalde İl Tarım Müdürlüğü ve Türkiye'deki Tarım Bakanlığı, sürekli balıkları yeniliyorlar. Yeni ufak balıklar atıyorlar göllere. O şekilde yapılacağına bir balık ortalama milyon tane yumurta atıyor. Yasak zamandaki denetimi artırırlarsa hiç balık atmadan da popülasyonu daha çok artırabilirler. Biz bunun için çabalıyoruz. İl tarımımız da çabalıyor ama denetimlerimiz bazen az oluyor. Hava koşulları, personel eksikliğinden olabilir. Bunun için biraz daha çabalamamız gerekiyor. Halkımız ufak bir ağ görse Jandarmamıza, Emniyetimize ve İl Tarım Müdürlüğümüze şikayette bulunmaları gerekiyor" dedi.