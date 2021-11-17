Bakırçay'dan iki baraj çıktı - Son Dakika

DSİ Genel Müdürlüğünce, Bakırçay'ın Bergama bölümünde başlatılan çalışmalarda bu yıl çıkartılan rüsubat miktarı 700 bin metreküpe yaklaştı. Bu rakamın, Bergama'da bin 720 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine yılda 3 milyon 600 bin lira ek gelir sağlayan Karalar Barajı'nın gövde hacminin neredeyse 2 katı olduğu belirtildi.

Taşkın riskini minimize etmek amacıyla, Bakırçay nehri ve yan kollarının Bergama bölümünde başlatılan yatak tanzim ve temizlik çalışmalarında bu yıl 39 bin metrelik hat yeniden düzenlendi. Yaklaşık 19 bin 500 dekar arazide su baskınlarına riski azaltıldı.

39 kilometre yeniden düzenlendi

İzmir karayolu üzerindeki Çanakkale Köprüsü ile Sindel Köprüsü arasında sürdürülen çalışmalar, 2021 yılı bahar aylarıyla birlikte start aldı. 2 paletli back-hoe ekskavatör, 5 dragline ekskavatör, 1 grayder ile sürdürülen makineli toplu çalışma sonucu Bakırçay nehri ana yatakta 8 km'lik hat temizlenerek, yeniden düzenlendi. Ayrıca Bakırçay'a bağlı yan kollar ile münferit dere yatakları ile kanallarda ise 31 km'lik temizlik yapıldı.

Bakırçay'dan iki Karalar Barajı çıktı

Bakırçay Havzası'nda bu yıl yürütülen çalışmalarda, 683 bin 557 metreküp rüsubat çıkartıldı. Bu rakamın, bölgede bin 720 dekar sulayarak Bergamalı üreticilere yılda 3 milyon 600 bin lira ek gelir sağlayan Karalar Barajı'nın gövde hacminin neredeyse 2 katı olduğu belirtildi.

Nehir yataklarının dolmasının sadece doğal yollarla değil insan eliyle de olduğuna dikkat çeken DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, vatandaşı uyardı. "Nasılsa su alır götürür" mantığının doğru olmadığını söyleyen Çınar, "Bakırçay nehrinden binlerce metreküp evsel ve sanayi atığını çıkardık. Bölgedeki taşkın riskini azalttık. Ancak dikkat edilmez ve atıklar yine dere yataklarına bilinçsizce atılırsa sonuç değişmez. Dere yatağı yine tıkanır. Halkımızdan kendi mal ve can güvenlikleri için bu konuda daha duyarlı olmalarını" diye konuştu.

Bakırçay Nehri'nin Bergama bölümünde 2018 yılında başlatılan çalışmalarda ise ana yatak üzerinde 4 km yan kol ve derelerde ise 39 km yatak tanzim ve temizlik çalışması yapılmıştı. - İZMİR