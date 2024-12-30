Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Kültür Merkezi'ni Yeniliyor - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Kültür Merkezi'ni Yeniliyor

Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Kültür Merkezi\'ni Yeniliyor

Bakırköy Belediyesi, Tarık Akan Kültür Merkezi'ni yenileyerek yeni nikah salonu olarak hazırlıyor. Merkez, daha konforlu ve nitelikli bir hizmet sunacak.

30.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:21
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Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki çoğu etkinliğin gerçekleştiği Tarık Akan Kültür Merkezi'ni yenileyerek yeni nikah salonu olarak hazırlıyor. Bakırköylülerin uğrak noktası olan merkez, çok yakında daha konforlu ve nitelikli haliyle hizmet vermeye devam edecek.

Bakırköy Belediyesi, vatandaşların bolca vakit geçirdiği alanları daha konforlu bir hale getirmeye devam ediyor. İlçe genelindeki konferans, konser ve çeşitli sanatsal faaliyetlerin yapıldığı Tarık Akan Kültür Merkezi, yepyeni bir görünüme kavuştu. Merkez genelindeki yenileme çalışmaları devam ederken çalışmalar sonunda alan, yeni nikah salonu olarak hizmet verecek. Daha önce Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahlar artık Tarık Akan Kültür Merkezi'nde kıyılacak. Baştan uca daha konforlu ve nitelikli bir hale getirilen merkez, çok yakında vatandaşların hizmetine sunulacak. Tarık Akan Kültür Merkezi'ndeki çalışmaların tamamlanmasından sonra Yunus Emre Kültür Merkezi bakım ve onarıma alınarak Evimiz Bakırköy'e yakışır hale getirilecek. Çalışmaları yakından takip eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, vatandaşların konforu için ilçe genelindeki yenileme çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Kültür Merkezi'ni Yeniliyor - Son Dakika

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