Bakırköy'de Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bakırköy'de Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

Bakırköy\'de Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları' etkinliklerinin altıncısını Zuhuratbaba Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve anında çözümler sunan Ovalıoğlu, katılımcı yönetim anlayışını sürdürüyor.

13.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ilçeyi ortak akılla yönetmek için başlattığı 'Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları'nın 6'ıncı Zuhuratbaba Mahallesi sakinleriyle gerçekleşti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Ovalıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve müdürler ile birlikte soruları da yanıtladı. Vatandaşların dile getirdiği bazı sorunlar ilgili birimler tarafından anında çözüldü.

Bakırköy Belediyesi, katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. İlçede yaşayan vatandaşların yönetimde sözü olsun diye 'Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları'nı hayata geçiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Zuhuratbaba Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Bakırköy Belediyesi Eğitim Salonu'nda gerçekleşen buluşmada mahallelilerin sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Ovalıoğlu, bu sorunların çözümü için başkan yardımcıları ve müdürler ile birlikte notlar aldı. Sorulan sorulara da titizlikle cevap veren Başkan Ovalıoğlu, vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması için belediyenin ilgili birimlerine yönlendirmelerde bulundu. Vatandaşların dile getirdiği bazı sorunlar ilgili birimler tarafından anında çözüldü. Altıncısı düzenlenen mahalle buluşmaları, Bakırköy'ün tüm mahallelerinde devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy'de Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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