Bal-Göç Genel Başkan Adayı Özlem Açıklaması - Son Dakika
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Bal-Göç Genel Başkan Adayı Özlem Açıklaması

11.03.2022 14:40
Bal-Göç Genel Başkan Adayı Özlem Açıklaması

Bal-Göç Genel Kuruluna sayılı saatler kala iddialı açıklamalar yapan Genel Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem, "Biz; derneğimizi yüceltmek ve içine düşürüldüğü durumdan kurtarmak için sizin desteğinize güvenerek yola çıktık." dedi.

Bal-Göç Genel Kuruluna sayılı saatler kala iddialı açıklamalar yapan Genel Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem, "Biz; derneğimizi yüceltmek ve içine düşürüldüğü durumdan kurtarmak için sizin desteğinize güvenerek yola çıktık." dedi.

Balkan Göçmenlerinin yoğun olarak yaşadıkları farklı mahallelerde programlarını aralıksız olarak sürdüren Bal-Göç'te Yenilik ve Değişim Ekibi Genel Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem, Değirmenlikızık'ta kadın, genç, yaşlı farklı gruplardan üyelerin kalabalık katılımıyla gerçekleştirilen mahalle toplantısında hedeflerini anlattı. Toplantıda konuşan Doç. Dr. Kader Özlem, "Biz bu yola derneğimizi yüceltmek ve içine düşürüldüğü durumdan kurtarmak için sizin desteğinize güvenerek yola çıktık." şeklinde konuştu.

Bal-Göç Yeni Genel Başkanını Seçiyor

13 Mart Pazar günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de yapılacak olan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği kongresinde Bal-Göç yeni başkanını seçecek. Mahalle ziyaretlerini kongreye saatler kala da sürdüren ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Özlem, Değirmenlikızık'taki konuşmasında seçime dair şunları söyledi: "Sizler desteğinizle her zaman bize güç verdiniz. İnşallah 13 Mart'ta masmavi rengiyle Bal-Göç'te Yenilik ve Değişim listesine oy vererek derneğimizi aydınlık günlere götürmek yine sizlerin elinde. Bal-Göç'ümüzün geleceği için; genç, dinamik, arı gibi çalışkan Yenilik ve Değişimin Mavi Listesine desteğinizi bekliyoruz."

"Biz başaracağız, siz kazanacaksınız"

Dernek üyelerini genel kurulda oy kullanmaya, "Pazar günü saat 11'de Merinos'ta Derneğimize ve bize sahip çıkın. Balkan Göçmenleri için yepyeni bir dönem başlasın." diyerek davet eden Özlem, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz başaracağız, siz kazanacaksınız. Bizler Bal-Göç'ün geleceğini aydınlatmak için samimiyetle bir yola çıktık. Sorunları çözmek için göreve gelmek istiyoruz. Siz Merinos'taki kongrede Yenilik ve Değişim Hareketinin masmavi listesine sahip çıkın. Bizi yalnız bırakmayın. Biz de sizi mahcup etmeyeceğiz ve Bal-Göç'ü yeniden ayağa kaldıracağız. Destek sizden, çalışmak bizden. " - BURSA

Bal-Göç Genel Başkan Adayı Özlem Açıklaması
Bal-Göç Genel Başkan Adayı Özlem Açıklaması

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Merinos, Pazar, Mart, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bal-Göç Genel Başkan Adayı Özlem Açıklaması - Son Dakika


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