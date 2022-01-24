Üye Girişi
Balçova'da sıcak dokunuş - Son Dakika

Balçova'da sıcak dokunuş

24.01.2022 13:04
Balçova'da sıcak dokunuş

Vatandaşlara desteğini artırarak devam eden Balçova Belediyesi, eğitim giderinden yakacak giderine; sıcak yemekten hastane masraflarına kadar birçok vatandaşa sosyal yardımda bulunuyor.

Vatandaşlara desteğini artırarak devam eden Balçova Belediyesi, eğitim giderinden yakacak giderine; sıcak yemekten hastane masraflarına kadar birçok vatandaşa sosyal yardımda bulunuyor.

Balçova Belediyesi, zor durumda olan vatandaşlara desteğini günden güne artırıyor. Belediyenin rutin işleri dışında kalan yatırımları yavaşlatan Balçova belediyesi, bütçenin önemli bir bölümünü sosyal yardımlara aktarıyor. Yapılan yardımlara ilgili meclis üyelerini de bilgilendiren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bir yandan personel ücretlerini aksatmadan ödüyoruz. Diğer yandan öncelikli belediye hizmetlerini aksatmadan yerine getiriyoruz. Devam eden kültür merkezi, cemevi, olgun gençlik merkezi gibi büyük yatırım projelerini durdurmamaya çalışıyoruz. Kalan tüm gücümüzü vatandaşımızın hayatını devam ettirebilmesi için olmazsa olmaz sosyal yardımlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

"Çocuklar arasındaki eşitlik"

"Eğitim yardımlarımızda çocuklar arasındaki eşitliği sağlamaya mecburuz" diyen Başkan Fatma Çalkaya, dezavantajlı çocukların tamamına destek olduklarını belirtti. Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelmiş üniversite öğrencilerinin öğlen yemek bedellerini karşıladıklarını, bazı öğrencilerin okula geliş gidişleri için servis araçları görevlendirdiklerini kaydeden Başkan Çalkaya, "Bunun yanında okullarımızın fiziki bakım ve onarımlarını, teknik altyapı eksikliklerini karşılıyoruz" diyerek eğitimde eşitliği sağlamak için yaptıkları hizmetleri anlattı.

Sağlık masrafları için hizmet

Sağlık masrafları konusunda da konuşan Fatma Çalkaya, "Biz ilçemizdeki tüm engelli vatandaşlarımız ile irtibat halindeyiz. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın akülü aracını, işitme cihazını, kullandıkları diğer tıbbi cihazların alımını biz sağlıyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımıza tam donanımlı hasta yatakları sağlıyoruz. Hasta ve engelli ambulansımız sürekli ihtiyaçlı vatandaşlarımızın hastaneye naklini sağlıyor. Bunun yanında ambulansla gitmeyen onkoloji hastaları var. Biz ışın tedavisinden sonra vatandaşımızın toplu taşıma araçları ile evine dönmesine müsaade edemeyiz ve etmiyoruz. Araçlarımız bu konuda vatandaşlarımızın emrinde" ifadelerini kullandı.

"Çok iyi araştırma yapıyoruz"

Çok iyi bir sosyal yardım ağı kurduklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Küçük bir ilçe olmamızın avantajını da kullanarak özellikle semt evlerimiz ile tüm mahallelerimizin sosyo-ekonomik yapılarına hakimiz. Hangi vatandaşımızın kömüre, hangi vatandaşımızın sıcak yemeğe, hangi ailemizin bebek bezine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yapılan yardımların haksızca dağıtılmaması için de çok iyi araştırma yapıyoruz. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımızı kapıdan çevirmiyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz; vatandaşın tutunacak bir dala ihtiyacı var. Biz sonuna kadar bu desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Balçova'da sıcak dokunuş
Balçova'da sıcak dokunuş
Balçova'da sıcak dokunuş

YORUMLAR
500

Fatma Çalkaya, Yatırım, Hastane, Cemevi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balçova'da sıcak dokunuş - Son Dakika


Ghani, İngiltere Başbakanı Johnson hakkında soruşturma talimatı verdi! "Müslüman olduğum için görevden alındım" Ghani, İngiltere Başbakanı Johnson hakkında soruşturma talimatı verdi! "Müslüman olduğum için görevden alındım"         
13:16
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak         
10:29
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi         
20:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56

Son Dakika Haberleri
12:54 İstanbul'un beyaza bürünmesi sonrası Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı: Baskın kar yağışları bizimle olacak
12:53 Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz
12:52 Fatih Terim duyduklarına çok şaşıracak! Erman Toroğlu'nun Işıtan Gün iddiası gündeme oturdu
12:50 12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum
12:49 Emekliler, zam farkını 27 Ocak tarihinde alacak
12:43 Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih
12:41 Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı
12:34 Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler
12:26 Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!
12:17 Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler! 6 şüphelinin iddianamesi tamamlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 13:27:05. #1.13#
SON DAKİKA: Balçova'da sıcak dokunuş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement