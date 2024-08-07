Baldan Tatlı Süheyla Kavunda Bereketli Hasat

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Baldan tatlı kavunda bereketli hasat

SAMSUN - Samsun'a özgü baldan tatlı Süheyla kavununda hasat sürüyor.

Samsun'a has Süheyla kavunu Bafra ve Çarşamba Ovalarında yetiştiriliyor. Kendine has aroması ve diğer kavun çeşitlerinden ayıran yapısıyla damaklara hitap eden Süheyla kavununda bereketli bir sezon yaşanıyor. Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi'nde Süheyla kavun hasadı yapan üretici Eyüp Tunç, verimin yüksek olduğunu söyledi.

Üretici Eyüp Tunç, "7-8 yıldır kavun üretimi yapıyorum. Kavun veriminden memnunuz ama fiyatlar bu sene pek memnun etmedi. Sezon başında 30-40 TL ile başladı. Şuan 3 TL'ye kadar düştü. 10 TL'den aşağı düştüğü zaman Süheyla kavunu para kazanmaz. Bu sene fiyatlar biraz düşük" dedi.

Tunç, "Geçen seneye göre verim daha güzel ama fiyat güzel olmadığı için verimin yüksek olması bir şey ifade etmiyor. Kavun hasadı kolay. Sistemli çalışıyoruz. Kavun üretimi yaygınlaşmalı ama maliyetler arttığı için herkesin gücü yetmeyebilir. 30 dönüm kavunum var. Hasadı bitmek üzere. Ortalama 110 ton civarında hasat elde ederiz" diye konuştu.

"Süheyla kavununun yerine geçecek olan kavun yok"

Süheyla kavunu ile diğer cins kavun arasındaki farkı anlatan çiftçi Tunç, "Süheyla kavununun aroması farklı. Diğer kavunlara göre tadında büyük fark var. Süheyla kavunu daha tatlıdır. Görsel açıdan diğer cins kavunlar güzel görünse de aroma olarak Süheyla kavununun yerine geçecek olan bir kavun yok. Süheyla kavunu olduğu zaman galya tipi kavunlar pek satılmıyor" diye konuştu.