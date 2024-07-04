Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İhaleleri Canlı Yayınlanıyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İhaleleri Canlı Yayınlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İhaleleri Canlı Yayınlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şeffaf bir yönetim anlayışıyla belediye ihalelerini canlı olarak yayınlıyor. İhaleler, belediyenin Youtube hesabı üzerinden izlenebiliyor.

04.07.2024 14:02  Güncelleme: 14:04
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Şeffaf bir yönetim anlayışıyla belediye ihalelerini canlı olarak yayınlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, diğer belediyelere de örnek oluyor. Belediyenin Youtube hesabı üzerinden canlı yayınlanan ihaleleri isteyen herkes izleyebiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, söz verdiği gibi belediyenin tüm ihalelerini şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyor. Bundan sonra tüm ihaleler, Büyükşehir Belediyesi'nin Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının "Vakumlu Yol Süpürme Aracı ve Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Kiralama Hizmet Alım İşi" ihalesi, bugün saat 11.30'da Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi. Başından sonuna kadar canlı olarak yayınlanan ihale usulüne uygun olarak tamamlandı. İhaleyi tekrar izlemek isteyen vatandaşlar, https://www.youtube.com/live/SsbUa3qK3MM'si=84GxjPUdDvX19G6n linkinden ulaşabilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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