Balıkesir Büyükşehir'den yaz öncesi haşereyle kapsamlı mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir Büyükşehir'den yaz öncesi haşereyle kapsamlı mücadele

Balıkesir Büyükşehir'den yaz öncesi haşereyle kapsamlı mücadele Keyifli bir yaz mevsimi için ekipler iş başında Temiz ve sağlıklı bir kent oluşturma hedefiyle tüm birimleri harekete geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sürdürülebilir çevre vizyonuyla 20 ilçede haşere ve...

08.03.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir'den yaz öncesi haşereyle kapsamlı mücadele

Keyifli bir yaz mevsimi için ekipler iş başında

BALIKESİR - Temiz ve sağlıklı bir kent oluşturma hedefiyle tüm birimleri harekete geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sürdürülebilir çevre vizyonuyla 20 ilçede haşere ve sinek popülasyonunu en aza indirecek şekilde kışlak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent oluşturma hedefiyle başlattığı çalışmalar kapsamında şehir genelinde yaza hazırlık sürüyor. Kış aylarında soğuk hava şartlarından korunmak amacıyla rögarlarda kümelenen haşere ve sineklere karşı yürütülen bilimsel ve teknik mücadele sürdürülüyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Haşere Mücadele Birimi 20 ilçede 50 araç, 75 ekipman ve 150 personelle başlattığı kışlak mücadelesinde özellikle sivrisinek ve haşere oluşumuna neden olan alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Aynı zamanda acil müdahale gerektiren alanlarda ilaçlama yapılması için 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi'ne gelen şikayetler de vakit kaybetmeden işleme alınıyor ve gerekli ilaçlamalar gerçekleştiriliyor.

33 bin 837 rögarda kanal sislenme çalışması

Kışlak mücadelesinde yapılan çevre dostu ilaç uygulamalarıyla sivrisinek larvalarının üreme alanları olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar ve foseptik çukurları kontrol ediliyor. Yaz sezonuna rahat bir başlangıç yapabilmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezi ve ilçelerde bulunan 33 bin 837 rögarda kanal sisleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler tüm mahallelerde kaynak tarama çalışmalarını sürdürüyor.

"Tüm mahalleleri tek tek dolaşıyoruz"

20 ilçede eş zamanlı olarak 50 araç, 75 ekipman ve 150 personel ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Haşere Mücadele Birim Sorumlusu Kerem Şehitoğlu, "Kış aylarında kışlak mücadele çalışması dediğimiz rögarlarda kışı geçiren ergin karasinek ve sivrisineklerle ilgili kışlak mücadele çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Aynı zamanda ekiplerimiz yeşil alanlarda şikayetler üzerine uygulamalar gerçekleştirmektedir. Tüm ekiplerimiz bölgedeki larva kaynaklarını tek tek tespit ediyorlar. Ekiplerimiz, 20 ilçemizde tüm mahallelerimiz ve tüm sokaklarımızı tek tek dolaşarak kaynak tespitini gerçekleştiriyor. CBS sistemimiz var. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen bu sisteme kayıtlarımızı giriyorlar. Larva kaynaklarının tek tek girişi yapılarak ilimiz genelinde ne kadar larva kaynağı varsa sayıları, oranları ile bunların tek tek analizini gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ahmet Başkan gerçekten çok iyi çalışıyor"

Yaz sezonu öncesi haşere ve sivrisinek ilaçlama çalışmalarının erken başlamasından memnun olduğunu söyleyen Suat Kaçak, "İlaçlama tam zamanında oluyor. Çünkü şimdi larva zamanı. Geçen sene seçimler nedeniyle geç kalınmıştı. Sıkıntı yaşamıştık. Şu an böyle erken yapıldığı için bu yaz rahat edeceğiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın gerçekten iyi çalışıyor, takip ediyorum. Ahmet Akın'ı zaten tanıyorum ben seviyorum." diyerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını başarılı bulduğunu dile getirdi.

"Oldukça kapsamlı bir ilaçlama yapılıyor"

Tüm mahallelerde ekiplerin koordinasyon halinde çalıştığını dile getiren Fuat Çağatay, "Bu çalışmanın çok sağlıklı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Onun için de oturup izliyorum. Daha da bizim şevkimizi artırdı, sevindik doğrusu. Yani iki, üç arabanın birden gelmesi, bu konunun arkasındaki doğru dürüst insanların olması ve sağlıklı bir çalışma olması beni sevindirdi. Oldukça kapsamlı bir ilaçlama yapılıyor" sözleriyle ilaçlama çalışmalarından memnun kaldığını söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, Belediye, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir'den yaz öncesi haşereyle kapsamlı mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:17:19. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir'den yaz öncesi haşereyle kapsamlı mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.