Balıkesir Büyükşehir larvaları tespit ederek anında müdahale ediyor
Balıkesir, sivrisineksiz bir yaz geçirecek
BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele işlemlerine 12 ay boyunca devam ediyor. Sivrisineksiz bir yaz geçirmek amacıyla larva kaynaklarını tespit ederek anında müdahale eden Büyükşehir ekipleri; hem havadan hem de karadan haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ve vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla kış sezonu boyunca; kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında sıcak sisleme çalışmaları gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin dört bir yanında haşereyle mücadele işlemlerini sürdürüyor. Her yıl 20 ilçe belediyesine; araç, ekipman ve malzeme desteği veren Büyükşehir Belediyesi bunun yanı sıra; kendi ekipleriyle de bir yandan karadan fosseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, çöp konteynerlerinde bir yandan da zirai drone ile havadan dere yatakları, bataklıklar ve sazlık alanlarda haşereyle mücadelesine devam ediyor.
Çalışmalar 12 ay devam ediyor
Altınkum Dalyan Kent Bölgesinde çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Teknikeri Kerem Şehitoğlu "Ekiplerimiz; Edremit- Ayvalık Körfez Bölgemizde ve Güney Marmara Bölgemizde sürekli yaptıkları saha kontrollerinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesinden dolayı ekiplerimiz sahada yaptıkları kontrollerde larva üremelerinin başladığını tespit etmişlerdir. Bu sebeple biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde yürüttüğümüz haşere mücadele faaliyetleri kapsamında; ulaşılamayan bölgeler, sazlık alanlar gibi kısımlarda araçların giremediği, insanların ulaşamadığı bölgelerde drone ile ilaçlama yapıyoruz. Atık su arıtma tesisinin olduğu alanda çok fazla yeraltı kaynaklarından kaynaklı sazlık alan mevcut. Bu kısımda arkada ekiplerimiz drone ile ilaçlama yapmakta. Bu kısımda da ulaşılamayan alanlara blower ile uygulama yapmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Başkanımızın talimatlarıyla haşere mücadele çalışmalarını yılın 12 ayında sürdürmekteyiz. Başkanımız, haşereyle mücadeleye çok önem vermekte. Sürekli ekiplerimiz sahada kontrollerine devam etmektedir. ve ilk tespit esnasında mücadeleyi başlattık. Şu anda larva mücadele çalışmalarımız Körfez Bölgesi'nde ve Güney Marmara Bölgemizde başlamıştır" dedi.
Vatandaşla kol kola mücadele
Vatandaşları da haşereyle mücadele konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Tekniker Kerem Şehitoğlu "Evlerinde ve bahçelerinde bulunan süs havuzu, bidonlarda biriktirdikleri sular, saksı dibinde biriken sular bu gibi kısımlarda kendileri de larva üremelerini tespit edebilirler. Havuzun üstünü örtmek, biriken bir su birikintisini dökmek bu konuda bize çok büyük yardımcı olacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, kendi evlerinde de kaynak taramasını gerçekleştirsinler, mücadelemiz çok daha etkin bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Burada sadece büyükşehir çalışıyor
Konuyla ilgili fikirlerini ifade eden bir vatandaş "Gördüğüm kadarıyla bu ilçede sadece Büyükşehir çalışıyor. Büyükşehir'in de böyle bir uygulaması çok güzel bir uygulama. Sahilde de mesela sahil düzenlemesi de Büyükşehir'in. İlçe belediyesinin bir hizmeti yok gibi görüyorum. Sonuçta burada da illaki sivrisinek oluyor yazın. Çok güzel bir uygulama" dedi.
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